شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد الأحمدين عز ورزق فى كواليس فيلم "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد عز تصوير مشاهد من فيلم "الممر"، فى استوديو شريف عرفة، حيث أوشك على الانتهاء من التصوير، ولم يتم تحديد موعد نهائى لعرض الفيلم فى السينمات.

وتدور أحداث فيلم "الممر"، عن مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل، وحصل ”الخليج 365”، على مجموعة من الصور داخل كواليس العمل تجمع عدد كبير من أبطاله.

أحمد عز فى فيلم الممر



كواليس فيلم الممر



كواليس فيلم الممر









يذكر أن فيلم "الممر" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى أحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفه.