كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Shay Mitchell” ليست وحدها في فيلم “The Possession of Hannah Grace”

متابعة-سنيار: في هذا المقطع الجديد من “The Possession of Hannah Grace”، تدرك النجمة “Shay Mitchell” أنها ليست وحدها عندما تتعرض لأحداث غير قابلة للتفسير.

يبدأ فيلم “The Possession of Hannah Grace” بخروج الأرواح الشريرة عن السيطرة، مهددة حياة امرأة شابة، تدعى ميغان ريد (ميتشل)، والتي تعمل في المشرحة، وتبدأ معاناتها عندما تتسلم جثة مشوهة، حيث تبدأ بمشاهدة رؤى مرعبة وتبدأ بالشك في أن الجثة قد تكون مسكونة بقوة شيطانية لا تعرف الرحمة.

الفيلم من إﺧﺮاﺝ ديدريك فان روين، ﺗﺄﻟﻴﻒ: بريان سيف، ويتكون طاقم العمل من ستانا كاتس، شاي ميتشل، جري دامون، كيربي جونسون، لويس هيرثم، جيه بي فالنتي

فيلم “The Possession of Hannah Grace” متاح حاليا في دور العرض في جميع أنحاء العالم.