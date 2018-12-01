طعن عريس داخل قاعة زفاف بخميس مشيط.. كيف نفذ المتهم جريمته!

كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 12:46 صباحاً -

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة أظهرت آثار حادث تعرض عريس للطعن في الرقبة داخل قاعة أفراح في خميس مشيط. ووثقت الصورة وجود الدماء على الأرض وبعثرة بعض الملابس وتجمع عدد من الأشخاص “على ما يبدو ” لحظة مغادرتهم القاعة.

وعلمت مصادر أن الحالة الصحية لـ ”العريس” مستقرة بعد نقله لأحد المستشفيات الخاصة فور وقوع الحادث وتم إجراء عملية جراحية ناجحة على الرغم من خطورة الإصابة.

كما أشارت التفاصيل أن الجاني تسلل إلى حفل الزفاف واقترب من العريس بدعوى إعطائه مبلغا من المال كـ ”هدية” تقدم في حفلات الزفاف ثم فاجئ الجميع بإخراج سلاح أبيض من داخل ملابسه وهاجم العريس مسددا له جرح طعني في الرقبة.وتابع: شهدت قاعة العرس حالة من الفزع بين الحضور خاصة بعد أن سالت دماء العريس على جسده وملابسه وسقوطه على الأرض التي تلطخت بالدماء أيضا . مضيفا أنه تم ضبط المتهم وتحفظت عليه الجهات الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة .وحول سبب الاعتداء على العريس : قال المصدر أنه حتى الآن لم يتم معرفة سبب الحادث مشيرا إلى أن الجميع في انتظار نتائج التحقيقات.