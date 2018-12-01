شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إدوارد من أمام مقبرة والدته: "هفضل أجيلك لحد ما أجيلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما يقرب من عامين مرا على رحيل والدة الفنان إدوارد، والذى كثيرا ما يتذكر والدته من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يتحدث عنها دائما، ويقوم بنشر صور تجمعه بها فى العديد من المناسبات . إدوارد نشر اليوم صورة من مقابر العائلة، لزيارة والدته، وعلق على الصورة قائلا "كل سنة وانتى طيبة يا امى والله يرحمك هتفضلى محفورة وهفضل أجيلك لحد ما أجيلك"، ولكن لم يوضح إدوارد سبب تهنئته لوالدته، ولكن ربما يكون عيد ميلادها، حيث لم يكتب إدوارد أى شيء بخلاف التهنئة.

أثناء زيارة ادوارد لمقبرة والدته

ادوارد

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