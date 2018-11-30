كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 11:54 مساءً -

رجاء الجداوي تعلق على فساتين النجمات المكشوفة بحفل الختام لمهرجان القاهره السينمائى خلال حفل افتتاح المهرجان وصفت الفنانة القديرة رجاء الجداوي الحفل بأنه محتشم نظرًا لفساتين النجمات التي كان معظمها “محتشمًا”، لكن حفل الختام جاء عكس توقعات الجداوي، فقد ارتدت معظم النجمات فساتين مكشوفة، وكانت أبرزهن الفنانة داليا البحيري التي ارتدت فستاناً يكشف عن جزء كبير من الصدر والأجناب، والفنانة صبا مبارك التي ارتدت فستاناً مكشوفاً من على الصدر بالشيفون، وكذلك أروى جودة ونجلاء بدر.

أما لقاء الخميسي ومريم حسن وإيمي سالم، فقد ارتدين فساتين مكشوفة الظهر بالكامل.

فيما كان فستانا ياسمين رئيس وشيرين رضا مفتوحين حتى منطقة عالية فوق الركبة.

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