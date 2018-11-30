شاهدوا أحلام تحادث زوجها بالفرنسية وتثير موجة من الضحك

كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 11:54 مساءً -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أحلام تحادث فيه زوجها مبارك الهاجري خلال قيادته للسيارة بالفرنسية لفتت به الأنظار وأشعلت الانستقرام بموجة من الضحك.

الفنانة أحلام حادثت زوجها قائلة: “بونجوغ، بونجوغ مسيو مباغك” وقد حقق مقطع الفيديو هذا نسبة مشاهدة عالية بعد أن أخذ من حسابها الرسمي على موقع تطبيق السناب شات وتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا.

حديث الفنانة أحلام بالفرنسية أثار موجة كبيرة من الضحك والتعليقات الساخرة من جهة ومن جهة أخرى أثنى متابعوها على طرافتها وخفة دمها فالكثير من متابعيها أكدوا أنها تتميز بخفة دم عالية وطرافة إذ تظهر على عفويتها دائماً.

وهي ليست المرة الأولى التي أثارت بها الفنان أحلام موجة من الضحك وهي تحادث زوجها بالفرنسية فهي دائماً ما تشارك متابعيها بعبارات زوجها التي فيها الكثير من الطرافة والدلال.