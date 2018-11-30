شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تطرح بوستر "ملاك وشيطان" فى أول تعاون مع الشاعر اللبنانى سليم عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة ياسمين على البوستر الدعائى لأغنيتها الجديدة "ملاك وشيطان"، التى تتعاون فيها لأول مرة مع الملحن والشاعر اللبنانى سليم عساف.

ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبا، وهى من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع رامى سمير، هندسة الصوت خالد سند، وتعود فكرة الأغنية لياسمين والتى قامت بطرحها عساف لوضعها فى إطار دويتو بينهما.



البوستر

يذكر أن سليم عساف قدّم العديد من الأغانى وتعاون مع الكثير من المطربين فى الوطن العربى منهم إليسّا، نانسى عجرم، صابر الرباعى، نجوى كرم، كارول سماحة ورامى عياش. فيما كانت آخر أعمال ياسمين على كليب أغنية "يا بتاع الورد"، كما قدمت خلال شهر رمضان الماضى تتر مسلسل "أمر واقع".



