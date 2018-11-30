شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون اكتسبوا جاذبيتهم من صلعتهم.. أشهرهم أحمد مكى وحازم سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الرجال يعتقدون أن الصلع يقلل من جاذبيتهم لذلك يلجأون إلى عملية زراعة الشعر المكلفة، ولكن على العكس نجد أن هناك العديد من الفنانين المصريين الذين اكتسبوا جاذبيتهم من صلعتهم، ومنهم على سبيل المثال:



حازم سمير

1.حازم سمير:

حازم سمير هو فنان مصرى بدأ حياته كموديل فى الإعلانات، وبعدها عمل كمذيع لمدة سنة ونصف والآن يعمل فى مجال المونتاج والخدع البصرية بجانب فنه، وأشهر مسلسلاته التليفزيونية "هبة رجل الغراب"، "وعد"، و"بين عالمين"، ومؤخرا شارك فى مسلسل بعنوان "بيت السلايف".



أحمد صلاح حسنى

2.أحمد صلاح حسنى:

يتميز أحمد صلاح حسنى بالعديد من المواهب، فهو ممثل وملحن مصرى ولاعب كرة قدم سابق، لعب لأندية بالدورى الألمانى والسويسرى والتركى وغيره، ثم اتجه بعدها للتلحين الموسيقى فلحن لعمرو دياب ومحمد حماقى ومن بعدها شارك فى العديد من المسلسلات منهم "شربات لوز"، "تحت الأرض"، "السيدة الأولى" و"كلام على ورق" و"كلمة سر"، وكلبش 2 وغيرها.



أحمد مكى

3.أحمد مكى:

الفنان أحمد مكى من أصول جزائرية، فهو ممثل ومخرج وكاتب ومغنى راب، أخرج عددا من الأفلام القصيرة مثل يابانى أصلى وبعدها فيلم طويل مثل الحاسة السابعة وشارك فى إخراج عدد من المسلسلات مثل "لحظات حرجة"، و"تامر وشوقية" وواصل نجاحه كممثل كوميدى فى السينما والمسلسلات.



محمود العسيلى

4.محمود العسيلى:

اسمه الحقيقى محمود محمد أشرف حسين، درس الإعلام من الجامعة الأمريكية وبدأ يغنى فى الدراسة ثم شاهده أحد المنتجين فى حفلة مع الفنانة إليسا وطلب منه أول ألبوماته "رايح على فين" وأشهر أغانيها "مجنونة"، ومن بعدها بدأ فى التمثيل فى فيلم "خليج نعمة".



أحمد التهامى

5.أحمد التهامى:

ممثل اشتهر بتقديمه لأدوار العنف والقوة، كانت بدايته بفيلم "دقى يا مزيكا"، ولكنه اشتهر بدوره فى "التجربة الدنماركية"، و"الناظر"، ليظهر بعد ذلك بعدة أعمال درامية مثل "المرافعة"، و"فرقة ناجى عطالله".