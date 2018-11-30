ألفارو بريشنير يتسلم جائزة الهرم الذهبي عن فيلم "ليلة الإثنى عشر عاما"

القاهرة - سارة رفعت
حصد فيلم "ليلة الإثنى عشر عاماً"، جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، التي تمنحها المسابقة الدولية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، وتسلمها المخرج ألفارو بريشنير، خلال حفل ختام المهرجان بدار الأوبرا المصرية.
تضم لجنة التحكيم المخرج الدنماركي بيل أوجست، المخرج الفلبيني بريانتي ميندوزا، الممثل التونسي ظافر العابدين، الممثلة ديامان بو عبود، المخرج الإيطالي فرانشيسكو مونزي، المخرجة هالة خليل، المنتج والمؤلف والمخرج خوان فيرا، الممثلة البلجيكية ناتاشا رينييه، الممثلة سامال يسلياموفا.
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