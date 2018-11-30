عودة زياد الرحباني من جديد للتعاون مع والدته فيروز تبطل شائعة وفاتها

بيروت - لايف ستايل
رد الموسيقار زياد الرحباني، عمليًا على شائعة وفاة والدته فيروز المتداولة بقوة منذ احتفالها بعيد ميلادها، وأعلن رسميًا عودته للتعاون معها مجددًا بعد 5 سنوات من القطيعة، مؤكدًا أنه بصدد إعداد ألبوم غنائي جديد مع والدته، كما يتولى الإشراف على حفلها المقبل.
أكد زياد رسميًا أن أزمته مع والدته السيدة فيروز انتهت، ومضيفًا أنها اتصلت به وحدث لقاء بينهما وانتهى الخصام الممتد منذ خمس سنوات، مشيراً إلى أنه تعاون معها سريعاً وبدأ الإعداد لألبوم غنائي جديد، كما تم الاتفاق على تقديم حفل مشترك، ولكن لا زالت تفاصيله رهن ظروف فيروز نفسها وهي التي ستحدد المكان والزمان.
يذكر أن بياناً منسوبًا إلى عائلة السيدة فيروز صدر اليوم الخميس للرد على شائعة وفاتها المتداولة منذ يوم عيد ميلادها، وهي الشائعة الثانية بنفس العام، ولكن زياد الرحباني فضل الحديث عن التعاون الفني بينهما رافضًا الرد بصورة مباشرة على الشائعات.
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