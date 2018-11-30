منى مكاوي ترد على إشاعة زواجها من الفنان أحمد عز

أصدرت المطربة الشابة منى مكاوي بيانًا نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نفت خلاله الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن خطوبتها من الفنان أحمد عز، معربة عن غضبها الشديد من تلك الشائعات، وكتبت: "انزعجت جدًّا ممّا تم تداوله على السوشيال ميديا في الفترة الماضية، بخصوص شائعة خبر خطوبتي من الفنان أحمد عز، وأنا أؤكد أنّ هذا الخبر عار تمامًا من الحقيقة جملة وتفصيلًا.

وأضافت: "الفنان أحمد عز له كل الاحترام والتقدير، وليس هناك حتى علاقة صداقة، لذلك أنا مندهشة من هذه الشائعة التي لا أعلم مصدرها حتى الآن".

وطالبت مكاوي المواقع والصفحات الكبيرة المحترمة، بتوخي الحذر ومراجعة المصدر قبل النشر، وليس النشر ثم مراجعة المصدر.

من ناحية أخرى يواصل الفنان أحمد عز تصوير دوره في فيلم "الممر"، الذي يشارك فيه مع كل من الفنان أحمد رزق، ومحمد الشرنوبي، ومحمد فراج، وتدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن والحرب، حيث يتناول جهود القوات المسلّحة في حرب الاستنزاف وما تمّ خلال هذه الفترة.