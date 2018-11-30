شكرا لقرائتكم خبر عن "عايزة تثبت إن الدنيا ماشية بضهرها".. أحمد السعدنى يفسر أزمة فستان رانيا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عايزة تثبت إن الدنيا ماشية بضهرها" هكذا يرى الفنان أحمد السعدنى أزمة فستان الفنانة رانيا يوسف فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ40، مشيرا إلى أنه لم يهاجمها ولكن منشوره الأول أقرب إلى توصيف للحالة التى وصلت بها السوشيال ميديا خلال ظهورها فى حفل الافتتاح والختام، وهو ما تبعه بمنشور آخر يوضح موقفه.





فسر الفنان أحمد السعدنى الفرق بين الإطلالة الأولى والثانية للفنانة رانيا يوسف، حيث ظهرت فى الافتتاح ببدلة سوداء تشبه إلى حد كبير إطلالات مايكل جاكسون، والتى لم تلق ردود فعل كبيرة على السوشيال ميديا، أما الإطلالة الثانية للفستان الغريب الأشبه بالمايوه التى ظهرت به فى حفل الختام، أثار الجدل وأدى إلى تصدرها ترند مواقع التواصل الاجتماعى أمس.





وقال أحمد السعدنى فى المنشور الأول: "الست لبست مايكل چاكسون وصوابعها مكانتش باينة محدش حس بيها، قلعت بقت تريند هى عايزة تثبت إن الدنيا ماشية بضهرها"، بينما أوضح السعدنى، فى منشوره الثانى، أن الغرض من البوست الأول ليس الهجوم على الفنانة رانيا يوسف، قائلاً: "على فكرة أنا مش بهاجمها خالص الكلام واضح وتقريباً هى بس اللى فهمته وعملت لايك".