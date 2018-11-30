شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد كواليس فيلم "محمد حسين" لـ محمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد سعد تصوير مشاهده فى فيلم "محمد حسين"، فى الديكور الخاص بالعمل بمنطقة الحزام الأخضر، والذى ينافس به فى موسم عيد الفطر المقبل، وننشر صورا من كواليس العمل، والتى تجمعه بعدد من صناعه، كما يجسد "سعد" شخصية سواق ضمن أحداث الفيلم.

انطلق تصوير الفيلم بعد عدة تأجيلات بسبب الديكور، وتدور أحداث فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد . فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



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