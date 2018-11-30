جورج وامل كلوني يخرقان التقاليد الملكية البريطانية

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Nov 30, 2018
افادت وسائل اعلام اجنبية ان النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية، من اصل لبناني، أمل علم الدين تمّ تأكيدهما على أنهما من بين عرابي الطفل الأول للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.
ويبدو ان جورج وامل هما الاوفر حظاً لنيل هذا الشرف بسبب قربهما وصداقتهما الطويلة مع الامير هاري وزوجته.
وفي حال تمّت تسمية جورج وامل كلوني كعرابين، فإن هذا سيكون خرقاً للتقاليد الملكية، اضافة الى انها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها اختيار نجم هوليوودي للعب مثل هذا الدور العائلي المهمّ.
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