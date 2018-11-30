بوسي شلبي بإطلالة مميزة في ختام القاهرة السينمائي

القاهرة - سارة رفعت تألقت المذيعة بوسي شلبي بإطلالة متميزة خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 المقام بدار الأوبرا المصرية. "بوسي" أطلَّت بفستان طويل، وبتصميم دون أكمام ومفتوح من منطقة الصدر، ويشبه قصة "الدرابية" من منطقة الصدر، وجاء بكشاكش من بداية الخصر إلى الأسفل.

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