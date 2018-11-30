شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ممدوح وافى تحيى ذكرى ميلاد والدها..وتكشف: معلومات "ويكيبديا" عنه خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت ياسمين وافى ابنة الفنان الراحل ممدوح وافى ذكرى ميلاد والدها، ونشرت صور جمعتها بالكوميديان الراحل فى طفولتها بصحبة أخوتها، وقالت ياسمين وافى لـ"الخليج 365" إن المعلومات المتوفرة على ويكيبديا عن الفنان الراحل خاطئة وللأسف تستقى منها المواقع والصحف المعلومات المغلوطة دون محاولة منهم للكشف عن الحقيقة.



ممدوح وافى وأولاده





ياسمين وافى ووالدها



وكشفت ياسمين أن تاريخ ميلاد ممدوح وافى يوافق اليوم الجمعة 30 نوفمبر، عكس ما هو منشور على ويكيبديا "11 مايو 1951" بالإضافة إلى أن الفنان الراحل لم يشارك فى فيلمى الإمبراطور وزوجة رجل مهم كما هو متداول فى العديد من المواقع.

يذكر أن ممدوح وافى بدأ حياته المهنية بالعمل فى أحد البنوك الحكومية بعد تخرجه فى كلية التجارة، واتّجه إلى التمثيل عقب تخرجه فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفنى عام 1979 من خلال المسرح، دخل عالم السينما عام 1985 من خلال دوره فى فيلم "الإنس والجن"، وتزوج من خارج الوسط الفنى وأنجب 3 أبناء هم: "نورا وياسمين وهانى"، اكتشف إصابته بسرطان المعدة بالصدفة أثناء مرافقة لصديقه أحمد زكى فى رحلة علاجه، وكان طلبه الأخير أن يدفن فى مقبرة أحمد زكى.