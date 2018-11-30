ريهام حجاج تحذف صورها مع أحمد السعدني وتلغي متابعتها له

لاحظ محبو الفنانة ريهام حجاج خلال الساعات الماضية، أنها قامت بإلغاء متابعتها لزميلها الفنان أحمد السعدني، حيث كشف الحساب الرسمي للفنانة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، عن عدم وجود الفنان أحمد السعدني ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والتي تبلغ 130 حسابًا، وذلك على الرغم من العلاقة القوية التي جمعت بينهما، كما قامت بحذف كل الصور التي تجمعهما على "انستغرام" .

وتبيّن أيضًا أنّ الفنانة ريهام حجاج غير موجودة على الحساب الرسمى للفنان أحمد السعدني على "انستغرام"، والذي تبلغ قائمة من يتابعه 444 حسابًا.

وزاد الموقف من حدة شائعة زواج الفنانة ريهام حجاج سرًّا وانفصالها عن أحمد السعدني بعد قصة حب استمرت سنوات عدة، بحسب الشائعات التي كانت قد انتشرت منذ فترة ولم تنفِها أو تؤكدها الفنانة الشابة , وكانت أنباء قد انتشرت أخيرًا تفيد بزواج ريهام حجاج من رجل الأعمال محمد حلاوة، وتسببها في انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.