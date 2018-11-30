رانيا يوسف تُثير الجدل بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتصدرها قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر"، بعد ظهورها بفستان جريء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، الأربعاء، في دار الأوبرا المصرية.

وارتدت رانيا فستانًا طويلًا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، وتكوَّن من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه" , واحتلت رانيا يوسف أعلى قائمة "التريند"، وعلَّق الرواد على إطلالتها، فمنهم من سخر من جراءة الفستان، ورآى آخرون أنها دائمًا ما تتعمد لفت الأنظار في المناسبات، وفي الألبوم المرفق بالأعلى أبرز تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي الساخرة.