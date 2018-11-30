شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار حضور الفنانة رانيا يوسف بفستان أسود ساخن، أمس الخميس، فى حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونالت عليه انتقادات قوية من قبل الجمهور ورواد "السوشيال ميديا"، الذين وصفوا الفستان بالفاضح والخارج عن التقاليد المصرية، وأنه لا يليق ارتداؤه فى مهرجان ضخم مثل القاهرة السينمائى.

ومن المعروف عن رانيا يوسف بأنها الجريئة ليست فى أعمالها الفنية أو فى الملابس التى تظهر بها سواء بالأعمال أو المهرجانات او المناسبات العاملة، وانما فى تصريحاتها أيضاً التى تطلقها فى البرامج واللقاءات، حيث قالت من قبل فى لقائها بأحد البرامج التليفزيونية بأنها الأكثر أنوثة فى مصر، وأنها لا ترى أحد مثلها أو فى أنوثتها.













وكانت رانيا يوسف ردت من قبل على هذه الانتقادات بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت صورتها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت عليها: "اكسر القواعد واصنع قواعد خاصة بنفسك".



الفنانة رانيا يوسف



رانيا يوسف