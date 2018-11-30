شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الوهاب تدافع عن رانيا يوسف: فستانها آخر موضات الـrunway السنة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل كبير أثارته النجمة رانيا يوسف خلال اطلالتها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 40 والذى أقيم أمس الخميس بدار الأوبرا المصرية، والجدل جاء على صفحات التواصل الاجتماعى بسبب جرأة الفستان الذى ارتدته رانيا يوسف فى حفل الختام والذى كان جريئا ومثيرا بشكل لم نعتد عليه من النجمات المصريات.

ومن جانبها، عبرت المذيعة منى عبد الوهاب - التى سبق وقدمت أكثر من برنامج أشهرها "مصارحة حرة" - عن استيائها من موجة الغضب والسخرية من رانيا يوسف، وعلقت على الواقعة مستعينة بفساتين مشابهة ارتدتها نجمات العالم .



رانيا يوسف



فساتين



منى عبد الوهاب على فيس بوك

وقالت منى عبد الوهاب، "الحقيقة يا جماعة إن فستان رانيا يوسف هو آخر موضات ال runway السنادى لأهم ماركات العالم و الحقيقة إنه غالي جداً .. بس الأهم من كدا إنه شكله حلو عليها و مناسب جداً لجسمها و الحقيقة برضو إنه مناسب للحدث، لأن دا الشكل الي أهم فنانات العالم بيظهروا به في أهم المهرجانات، رانيا يوسف مش داعية ولا صحفية وإعلامية ظهرت بشكل غير لائق.. رانيا يوسف فنانة ظهرت بشكل الفنانات العالميات.. إحنا بس اللي بقينا تعبانين في دماغنا".