شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من الزفاف الفخم.. بريانكا شوبرا: "هتحتاجو أجازة بعد حفلة جوازى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن حفل زفاف ممثلة بوليوود العالمية وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا على المطرب الأمريكى نيك جوناس الذى سيستمر 3 أيام.

وانكشفت العديد من التفاصيل حول حفل الزفاف بعد بدء وصول ضيوف الحفل من المشاهير والأصدقاء المقربين إلى مدينة جودبور الهندية، وأضاء قصر عميد بهوان الفخم أضواءه المبهرة أمس، استقبالاً للعروسان، واستعداداً لحفل زفافهما الذى سيستمر 3 أيام فيه بدءاً من يوم الأحد القادم.



القصر الذى سيقام فيه الحفل

لم يبخل العروسان فى تكاليف حفل الزفاف الفخم، حيث يبلغ تكلفة الليلة الواحدة فى القصر 60 ألف دولاراً ويأتى مع 65 غرفة نوم وأجنحة على طراز فن الآرت ديكو الأصلى، كما أذهلوا الحاضرين بالحزم الترحيبية الملحمية التى تشمل الحلويات الهندية والأحذية و "دليل المعلومات" الذى سيحتاجونه لإرشادهم فى أيام حفل الزفاف، بالإضافة لوضع شجرة الامنيات الضخمة، والتى تتيح للمدعوين كتابة رسائل الحب والدعم لهم.



شجرة الامنيات

دليل معلومات حفل الزفاف

هدايا ترحيبية للمدعوين

وفى مقابلة مع مجلة فوج، كشفت بريانكا أنها ستعقد حفلان زفاف، الأول حفلاً مسيحياً يترأسه والد خطيبها القس بول، وسترتدى فيه بريانكا فستان زفاف من تصميم رالف لورين، والثانى حفل زفاف بالطقوس الهندية، وأضافت بريانكا أن حفل زفافها سيكون خيالياً وحذرت الضيوف من أنهم سيحتاجون لقضاء أجازة بعد الانتهاء من حفل زفافهم، وقال نيك، فى المقابلة، أنه سيتبع الأعراف الهندية وسيصل إلى الحفل وهو يركب الخيل مرتدياً زى مثل الملك وعمامة ويحمل سيفًا.

ومن المعروف أن مصمم الأزياء العالمى رالف لورين، لم يصمم من قبل فستان زفاف إلا لأفراد عائلته، حيث صمم فساتين ابنته وزوجة ابنه وابنه اخته، لكنه استثنى بريانكا وصمم فستانها فى حفل زفافها بالتقاليد المسيحية.



بريانكا ونيك