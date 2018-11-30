شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم يسافر إلى مهرجان مراكش السينمائى مع "ليل خارجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الفنان كريم قاسم إلى مهرجان مراكش السينمائى الدولى حيث يشارك بفيلمه "ليل خارجى" ضمن فاعليات الدورة السابعة عشر للمهرجان فى الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر، ويعرض الفيلم يوم 1 ديسمبر، فى CINÉMA LE COLISÉE والعرض الثاني يوم 2 ديسمبر، فى PALAIS DES CONGRÈS.

وجاء ذلك بعد مشاركة فيلم "ليل خارجى" في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث حصل أحد أبطاله وهو الممثل شريف الدسوقى على جائزة أفضل ممثل عن دور مصطفى.













يذكر أن فيلم "ليل خارجى" بطولة كريم قاسم ويشاركه منى هلا وشريف الدسوقى وإخراج أحمد عبد الله السيد، ويحكى الفيلم عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور "مو" المخرج الشاب الذى يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد.