نادين الراسي تعود لمواقع التواصل بعد غياب.. وتطلب السماح من أمل حمادة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي لتنعى الناقدة أمل حمادة، التي رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بجلطة في الدماغ، عن عمر يناهز الـ 41 عامًا.

نادين الراسي، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «والله العظيم فقع قلبي مش عم صدّق والله العظيم ما حدا كِرهِك و سامحيني إذا زعّلتك شي يوم أمل حمادة يا ريت الخبر يطلع كذبة».

وعرفت أمل حمادة، بمقولتها الشهيرة «انقرضوا الرجال»، كما أنها كانت من أكثر الأشخاص الذين ينتقدون الفنانين والمشاهير بطريقة كوميدية.

وكانت نادين الراسي، قد اختفت عن مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار العديد من الأخبار حول القبض على نجلها الأكبر مارك، على خلفية اعتدائها على طليقها بعد حصوله على حضانة توأمها وضربها له.

وألقت الشرطة وقتها القبض على نجلها بعد هروبها للتحقيق معه، وقالت في تعليقها على هذه الأخبار وقتها: «أنصحكم عدم اختبار صبري ...إياكم غدري».

وكان أخر أعمال نادين الراسي، مشاركتها في خماسية «طفلي المتوحد» ضمن مسلسل بعنوان «حدوتة حب»، من تأليف محمود حبّال، وإخراج وائل أبو شعر، وشاركت الراسي في بطولة هذه الخماسية إلى جانب مجموعة من الفنانين اللبنانين منهم جهاد الأندري، نور صعب، علي منيمنة، ميّ سحاب، رندة كعدي، وريمون عازار، وغيرهم.