مشتركو “ديو المشاهير” يدعمون هذه الجمعيات الخيرية

ينطلق برنامج “ديو المشاهير” في اولى حلقاته يوم الاحد 2 كانون الاول/ديسمبر الحالي الساعة 8.30 بعد نشرة الاخبار المسائية عبر شاشة MTV.

سيفتتح الحلقة الاولى النجم التونسي صابر الرباعي وهو من تقديم الاعلامية انابيلا هلال، اخراج كميل طانيوس، انتاج ناي نفاع ورمزي نصر، ويضم في الموسم الثالث 13 شخصية مشهورة في مجال غير الغناء ومن خلفيات مختلفة. والاسماء هي: وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، عضو المكتب السياسي في تيار “المردة” السيدة فيرا يمين، الوليد الحلاني نجل النجم عاصي الحلاني، الممثل عباس جعفر، الاعلامي طوني بارود، ليلى عبد اللطيف، مقدمة البرامج دوللي عياش، الممثلة سارة ابي كنعان، ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا، نادي ابو شبكة، الممثل سعد حمدان، الممثلة ليليان نمري، مقدمة البرامج الين برومانا.

المشترك يتم التبرع بالأموال المكتسبة في نهاية كل حلقة إلى مؤسسة خيرية يختارها المشترك المغادر.

أليكم اسماء الجمعيات التي وقع عليها اختيار المشتركين.

وزير الاعلام ملحم رياشي جمعية “كاريتاس”.

عضو المكتب السياسي في تيار “المردة” السيدة فيرا يمين جمعية “منكبر سوا” للمسنين.

ملكة جمال لبنان السابقة فاليري بو شقرا تدعم جمعية “neonate fund” للاطفال التي تولد قبل اوانها.

الاعلامي طوني بارود يدعم جمعية “الينبوع”.

الوليد الحلاني نجل النجم عاصي الحلاني يدعم جمعية “ifight pid” للاطفال الذين يعانون من نقص المناعة.

الممثلة سارة ابي كنعان تدعم جمعية “خدمة الولد والام”.

الممثل سعد حمدان يدعم جمعية “الشبيبة المسيحية للخدمة”.

مقدمة البارمج دوللي عياش تدعم جمعية “عياش للطفولة”.

الممثلة ليليان نمري تدعم جمعية “SOS”.

مقدمة البرامج الين برمانا تدعم مؤسسة الصليب الأحمر.

نادي ابو شبكة يدعم جمعية “ام النور”.

ليلى عبد اللطيف تدعم دار الرعاية الماروني.

الممثل عباس جعفر يدعم جمعية الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان.