جيري غزال يغيّر حياة كارين رزقالله

تبدأ محطة MTV بعرض المسلسل اللبناني الجديد “إمّ البنات”، يوم الاثنين الواقع في 3 كانون الاول/ديسمبر الجاري يومياً حتى يوم الجمعة من كل اسبوع بعد نشرة الاخبار المسائية.

العمل من كتابة كلوديا مرشليان، إخراج فيليب أسمر ومن بطولة الممثلة والكاتبة كارين رزقالله، الكاتب والاعلامي جيري غزال، إضافة إلى مجموعة من الممثلين اللبنانيين.

ومنذ أن بدأت المحطة بالترويج الاعلاني للمسلسل حتى تفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل منتظرين بدء عرضه لمشاهدته.

تجسد كارين في المسلسل دور “فرح” وهي أم لثلاث بنات، تواجه صعوبات وعوائق في حياتها الإجتماعية لأنها تُعيل عائلتها بمفردها بعد وفاة زوجها وهذا ما سنكتشفه مع توالي الأحداث الدرامية.

اما جيري غزال يلعب دور “مايكل”، رجل لا يزال في شبابه، وابن صاحبة معرض ميلادي.

وفي التفاصيل، تعيش “فرح” مع بناتها الثلاثة منذ أن فقدت زوجها ليلة عيد الميلاد. لكلّ ابنة شخصيتها، والصغيرة تحلم بعيش أجواء الميلاد ولو لمرّة واحدة. لكنّ أمها تكره العيد وكلّ ما يذكّرها به. في منزلها، لا زينة ولا شجرة ولا هدايا، تعيش “فرح” من بيع الحلويات والعويمات وهي بارعة في تحضيرها. لكن المال الذي تجنيه لا يكفيها لدفع الإيجار لمالك منزلها، وجارها البخيل “رئيف” الذي يقطع عنها الكهرباء.

وحين تقبل “فرح” بالمشاركة في معرض ميلاديّ لتبيع الحلويات فيه، تتعرّف إلى “مايكل” ابن صاحبة المعرض وهو شاب ثريّ متفائل بالحياة. لقاؤها به سيغيّر حياتها ونظرتها إلى الأمور ولمعنى العيد.

يشارك في العمل العديد من الممثلين منهم:

ختام اللحام بدور “ديانا”، والدة “مايكل” وصاحبة المعرض الميلاديّ. تعيش تعيسة منذ أن هجرها زوجها.

عاطف العلم بدور “رئيف”، جار “فرح” البخيل، يرغب في طردها من منزلها لأنها لا تستطيع أن تدفع إجار منزلها الذي يمكله.

ليليان نمري بدور “زلفا”، جارة “فرح” وزوجة “رئيف”، تكره زوجها لكنها تخاف منه.

وفاء طربيه بدور “إمّ نجم”، والدة نجم زوج “فرح” المتوفّي. لم تتفوّه بكلمة منذ وفاته. تعيش مع “فرح” والبنات.

فرح بيطار بدور “ميرا”، شقيقة “مايكل”، تتحضّر للزواج من رجل لا تحبّه.

مارينال سركيس بدور “ماري”، صديقة “فرح” وصديقة “ديانا”، تطلب من “فرح المشاركة في المعرض الميلاديّ.

مجدي مشموشي بدور “أحمد”، صديق “ماري” وهو مغرم بها. يستعدّان للزواج رغم سنّهما.

فيصل اسطواني بدور “نعمة الله”، شقيق “نجم” زوج “فرح” المتوفّي، يحاول استغلال قصّتها مع “مايكل” لجني المال.