شكرا لقرائتكم رحيل مخرج الروائع الإيطالي برناردو برتولوتشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحل المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي في روما عن عمر ناهز 77 عاما، تاركا خلفه إرثا سينمائيا ثرياً، من بينها فيلم "التانغو الأخير في باريس" وهو من بطولة النجم الأميركي الراحل مارلون براندو والفرنسية الراحلة ماريا شنيدر، وفيلم "الإمبراطور الأخير" الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم عام 1988.

وكوّن برتولوتشي لنفسه أسلوبًا مختلفًا في الإخراج، وخاصة في أفلامه (الإنجيل)، و(الشريك)، و(استراتيجية العنكبوت) و(الملتزم) المأخوذ عن قصة للكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا تبرز أيضًا قضية الخيانة.

كما تعتبر ثلاثيته المتوالية "الإمبراطور الأخير" و"السماء الواقية" و"بودا الصغير"، من أبرز أعماله، حيث يخرج بها عن قوانين الزمان والمكان، فيما يشعر المشاهد بالحميمية مع الحدث والسياق الدرامي الاستثنائي واللغة السينمائية الخاصة، التي اعتمدها برتولوتشي.

درس برتولوتشي في كلية الأدب الحديث في جامعة "لا سابينزا" (المعرفة) في روما بين الأعوام 1958 وحتى 1961، حيث بدأ مهنته السينمائية مساعد مخرج لبازوليني، وبعد ذلك بفترة وجيزة، ترك برتولوتشي الجامعة قبل تحصيل شهادته الأكاديمية.