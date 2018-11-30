مزيكا تطرح ألبوم "رسمتك يا حبيبى" للشيخ "محمود التهامى" بالأسواق

طرحت شركة "مزيكا" بالأسواق, وعلى جميع المتاجر الإلكترونية, الألبوم الجديد "رسمتك يا حبيبى" للشيخ محمود التهامي, نقيب المنشدين.. وذلك تحت شعار "مزيكها بالفصحي", وهو الألبوم الجديد كليا من نوعه, حيث تتناول موضوعاته شعر الغزل العذري في التراث, والحب العفيف, ومفاجأة الألبوم موسيقي وتوزيعات وأشكال موسيقية متنوعة كالروك والهاوس, والراي, بالإضافة إلى اللون الصعيدي, والشرقي, بشكل يواكب التطور الموسيقي العالمي, ويعد الألبوم هو الأول من نوعه لنشر اللغة العربية الفصحي بموسيقي تجذب الشباب, وتعود بهم إلي أصالة الكلمة, ورقي المعني , وقد قام "التهامي" بجمع كلمات الألبوم من تراث الشعر العربي الموزون والمقفي , ووضع ألحان الألبوم , وقال الشيخ التهامي أنه سعيد بهذا التعاقد مع شركة كبيرة لها تاريخ عريق في الموسيقي والفن مثل شركة "مزيكا" والتي تعد من أكبر شركات الإنتاج في الوطن العربي , وأن هذه الفكرة كانت موجودة لديه بالفعل منذ أكثر من عشر سنوات , إلا انه تحمس لها أخيرا.

ألبوم "رسمتك يا حبيبى" من كلمات وألحان الشيخ محمود التهامى ويضم 8 أغنيات هى:..

رسمتك حبيبى .. توزيع موسيقى أشرف أبو زيد

يارفاق الصبر .. توزيع موسيقى وليد مصطفى

أيام عمرى .. توزيع موسيقى وليد مصطفى

قاضى الغرام .. توزيع موسيقى أشرف أبو زيد

نداء المحبة .. توزيع موسيقى أشرف أبو زيد

طائر البان .. توزيع موسيقى أشرف أبوزيد

تعالوا بنا .. توزيع موسيقى وليد مصطفى

يا ساكنا بهواه .. توزيع موسيقى أشرف أبوزيد