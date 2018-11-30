الان تتابع CNN تفصل أحد صحفييها بسبب تصريحه بأن “فلسطين حرة من النهر إلى البحر” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
فصلت قناة “سي إن إن” الأمريكية أحد صحفييها، إثر دعمه للفلسطينيين خلال كلمة له في الأمم المتحدة.
قالت بربارا ليفين، المتحدثة باسم CNN، إن “الصحفي (مارك ليمونت هيل) لم يعد يعمل مع الشبكة”. إلا أنها رفضت توضيح السبب.
ياتي ذلك بعد دعم “هيل”، خلال مشاركته بأحد اجتماعات الأمم المتحدة، الفلسطينيون، قائلا إنهم يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية.
وطالب “هيل”، الحضور” بالتضامن والوقوف إلى جانب الفلسطينيين، وقال: “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.
وجاء القرار بعد شن مجموعات موالية للاحتلال الإسرائيلي هجوما على “هيل”، واتهمته بـ “معاداة السامية”، وطالبت بفصله.
وعلق “هيل” على القرار قائلا: إنه “يدعم حرية الفلسطينيين، ويعارض بشدة السياسات والممارسات الإسرائيلية”. نافيا معاداته للسامية واليهود.
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