شكرا لقرائتكم وفاة الفنان المصري عادل أمين بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت الفنان المصري، #عادل_أمين، عن عمر يناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث كان يتواجد بإحدى المستشفيات حتى رحيله صباح الاثنين.

عادل أمين ولد في أكتوبر عام 1935 وبدأت رحلته الفنية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، حيث شارك في عدد كبير من المسلسلات، وقدم ما يقرب من 140 عملا فنيا.

ويعد دور "عزرا" الذي قدمه في مسلسل "رأفت الهجان" هو أشهر الأدوار التي لعبها الفنان الراحل، ليشارك بعدها في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "ليالي الحلمية" و "البشاير".

فيما كان آخر ظهور للفنان الراحل في شهر رمضان الماضي، حينما شارك بثلاث مسلسلات هم "أبو عمر المصري" بصحبة الفنان أحمد عز، وكذلك مسلسل "فوق السحاب" لهاني سلامة، ومسلسل "الرحلة" لباسل خياط.