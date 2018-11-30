رئيس مهرجان القاهرة يُبيِّن أنّ الدورات المُقبلة تشهد مفاجآت كثيرة

صرّح الفنان والكاتب محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة، بأنّ القائمين على مهرجان القاهرة سيبدأون العمل من الآن للدورة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر إلى كلّ الوزارات التي أسهمت في المهرجان، منها وزاراتا الثقافة والسياحة ورجال الأعمال.

وأوضح محمد حفظي أنه سعيد بالمهرجان، مبينا أن كل العاملين في المهرجان لم يناموا مطلقا من أجل خروج الدورة الأربعين على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الدورات المقبلة ستشهد مفاجآت في كل شيء، مؤكدا أن المهرجان يسعى دائما إلى عرض الأفلام العالمية ذات المستوى.