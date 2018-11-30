شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نسرين أمين تتألق على السجادة الحمراء بختام القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة نسرين أمين أمس الخميس، بإطلالة أنيقة خلال حفل ختام الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، حيث ارتدت فستاناً فضياً مرصع بالأستراس من تصميم اللبنانى وليد عاكش لتضع نفسها ضمن أجمل اطلالات النجمة فى الحفل، ونشرت نسرين هذه الصور على حسابها بموقع انستجرام ولاقت اعجاب الجمهور بسبب بساطة الإطلالة وأناقتها.



نسرين أمين

وبدأت نسرين فى التحضير للمشاركة فى الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق" تأليف صلاح جهينى وإخراج طارق العريان والذى تشارك فى بطولته الى جانب احمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، احمد داوود وعدد آخر من الفنانين، ومقرر بدء تصوير العام المقبل.



اطلالة نسرين امين





الفنانة نسرين امين





نسرين امين

