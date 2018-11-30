شكرا لقرائتكم خبر عن ترينداتك إيه النهاردة.. عودة "ميك ميل" من السجن وحظر السيارات الملوثة فى مدريد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

ملايين التغريدات تداولها ملايين المغردين فى الساعات القليلة الماضية من جميع انحاء العالم عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" للتعليق على بعض المواضيع والقرارات المهمة التى طرحت فى وسائل الاعلام ونجحت فى لفت انتباه الكثيرين.



قائمة تويتر عالميا

وجاء فى صدارة تلك الاحداث التى أهتم بها متابعي "تويتر" هى الأغنية الجديدة التى طرحها الفرقة الموسيقية Red Velvet، التى جاءت بعنوان Really Bad Boy، التى نجحت فى حصد مئات الالاف من المشاهدات فى أقل من ساعتين، والتى نجحت فى حصد ما يقارب الـ 325 ألف تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة.

ومن أهم تلك الأحداث التى تصدرت قائمة الاكثر تداولاً عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حدث عودة المغنى العالمى "ميك ميل" من السجن وطرحه لألبوم جديد تحت عنوان Championships الذى جاء بمساعدات من زملائه Jay Z, Drake، الذى استحوذ على المركز الثانى فى قائمة الأكثر تداولاً برصيد 209 ألف تغريدة، بعد اطلاق سراحه المشروط وتصريحاته بالتركيز على تنظيم حفلات له الفترة المقبلة حول العالم.



ميك ميل

بينما شارك فى القائمة العالمية، حدث الغاء مسلسل الدراما والأكشن Daredevil الذى أعلنت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية منذ قليل بعدم تجديده لموسم رابع، بالرغم من نجاحه الكبير فى الجزء الكبيرة وتحقيقه لشعبية كبيرة.

وحصد تريند مسلسل Daredevil على أكثر من 150 ألف تغريدة فى ساعة اعتراضاً على قرار الشبكة الذى كشفت عنه منذ قليل وصدمته به جمهورها.

كما شارك فى القائمة قرار حظر جميع مركبات البنزين المسجلة قبل عام 2000 وسيارات الديزل المسجلة قبل عام 2006 من السير داخل مدينة مدريد الاسبانية، لخفض مستويات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 23٪ في عام 2020، وجاء هاشتاج الحظر تحت عنوان MadridCentral، وحصد عشرات الالاف من التغريدات المرحبة بالقرار والتى ناشد فيها المغردون بتعميم القرار دوليا فى جميع المدن السياحية لنشر ثقافة تقليل نسبة الملوثات فى الهواء.