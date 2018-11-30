شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أصالة وأنغام فى حفل غنائى بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائى مساء اليوم الجمعة، ومعها المطربة أصالة فى الكويت، ومن المقرر أن تقدم أنغام مجموعة كبيرة من أبرز الأغانى الخاصة بها مثل أغنية "اتجاه واحد" و"عرفها بيا" و"متلخبطة" و"بخاف أفرح" وغيرها من الأغانى.

يذكر أن أنغام أحيت، مساء أمس الخميس، حفل غنائى كبير فى التجمع الخامس، ، كما أنها تضع حاليا اللمسات النهائية على ألبومها القادم، تمهيدًا لطرحه بالأسواق خلال الفترة القليلة القادمة.