شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. منى زكى فى سهرة خاصة مع أصدقائها: "أجمل صحاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتعامل النجمة منى زكى مع حسابها عبر "انستجرام" باعتباره منصة تعبر عنها كفنانة وإحدى نجمات الصف الأول فى مصر، ولكنها أيضا تترك لنفسها مساحة كبيرة لحياتها الشخصية عبر الموقع الأشهر عالميًا. منى زكى، نشرت، اليوم، مجموعة من الصور عبر إنستجرام خلال سهرة خاصة مع أصدقائها من خارج الوسط الفنى بخلاف النجمة جميلة عوض التى ظهرت معها فى الصور أيضًا، حيث نشرت منى، أكثر من 14 صورة مع أصدقائها إضافة إلى الصورة التى التقطت لها بمفردها، وعبرت منى زكى عن سعادتها بتعليق "أجمل أصحاب .. سعيدة أنى شوفتكم كلكم".

أحد أصدقاء منى زكى

اطلالة منى زكى يذكر أن منى زكى كانت قد رشحت مجموعة من زملائها الفنانات للانضمام إليها فى حملة "مناهضة العنف ضد المرأة"، والتى ينظمها الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمى لمنهاهضة العنف ضد المرأة.

منى زكى وإحدى صديقاتها منى زكى وجميلة عوض

منى زكى

منى وأحد أصدقائها

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