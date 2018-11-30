انقطاع علاقة ريهام حجاج بأحمد السعدني بعد شائعة زواجهما سرًا

قطعت الفنانة ريهام حجاج علاقتها بالفنان أحمد السعدني، رغم علاقة الصداقة القوية التي كانت بينهما، والتي تسببت في شائعة زواجهما سرًا، إلا أنه يبدو أن هناك خلافًا ما وقع بين الاثنين؛ لينتهي بانقطاع العلاقة بشكل نهائي.

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وكشف الحساب الرسمي للفنانة ريهام حجاج، على إنستجرام، عن عدم تواجد الفنان أحمد السعدني ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والتي تبلغ 130 حسابًا، كما كشف الحساب الرسمي لأحمد السعدني، على إنستجرام أيضًا، عن عدم تواجد ريهام حجاج ضمن القائمة التي يتابعها السعدني، والتي تبلغ 444 حسابًا؛ مما يشير إلى أن الأمر لم يكن إلغاء متابعة من أي طرف للآخر، لكن الأمر وصل إلى «الحظر»، الذي لا يتيح لأي طرف متابعة الآخر.

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ولم يكتف أيٌّ من ريهام حجاج، أو أحمد السعدني بذلك؛ لإنهاء العلاقة فيما بينهما، لكن قام الاثنان بحذف الصور التي جمعت بينهما؛ إذ كان يحرص كلٌ منهما على التقاط الصور في كل المناسبات.