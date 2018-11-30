شبيه طلعت زكريا يجذب الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

لفت شبيه طلعت زكريا الأنظار بوجوده على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ حيث التقط له المصورون بعض الصور التي تم تداولها على نطاق واسع من مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت الصور حديث رواد السوشال ميديا؛ خصوصًا مع الشبه الكبير بين طلعت زكريا والشاب الذي اتضح أنه أحد العاملين في الوسط الفني.

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آخر أعمال طلعت زكريا، فيلم حليمو أسطورة الشواطئ، وشاركه البطولة: دينا، ونرمين ماهر، وريم البارودي، وتدور أحداثه حول شخصية حليمو، التي يُجسِّدها الفنان (طلعت زكريا)، والذي يعمل منقذًا على شواطئ إسكندرية، ولكنه رغم ذلك لا يجيد السباحة، ومن هنا تنشأ العديد من المواقف الكوميدية.