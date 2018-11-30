طرح تذاكر حفل عمرو دياب بالسعودية

أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح تذاكر حفله الأول الذي يحييه بالسعودية، وذلك عبر منافذ البيع بالرياض وعبر الإنترنت.

وسوف يقام الحفل يوم 14 ديسمبر في محافظة الدرعية بالعاصمة الرياض، وسط تحضيرات واستعدادات مكثفة، نظراً لكونه الحفل الأول الذي يقيمه الهضبة هناك.

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من جانب آخر يحيي «الهضبة» حفلاً غنائياً ضخماً بمول كايرو فيستفال سيتي في التاسعة من مساء غد الجمعة؛ حيث يقدم أغاني ألبومه الجديد «كل حياتي»، وعدداً من أغانيه التي يحبها جمهوره.