بعد انفصاله عن أنغام.. حقيقة زواج أحمد عز من هذه الفنانة سراً

تداول عدد من العاملين بالوسط الفني، وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً شائعة تفيد زواج الفنان أحمد عز سراً من فنانة شابة صاعدة، اسمها منى مكاوي قدمت عدداً من الأغنيات الجديدة التي لاقت تفاعلاً عند شريحة كبيرة من الشباب.

وانتشرت شائعة زواج عز ومنى خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهو الخبر الذي نفته مصادر مقربة من الفنان الشهير مؤكدة أن عز ومنى لا تربطهما أي علاقة، فهما ليسا أصدقاء من الأساس، وأضاف المصدر أن الشائعة لا أساس لها من الصحة، وأن أحمد عز لم يرتبط عاطفياً في الفترة الأخيرة بأي فنانة أو غيرها.

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وكان عز قد انفصل عن الفنانة أنغام بعد زواج استمر عدة سنوات سراً كشفت عنه الفنانة الشهيرة في خلال لقائها ببرنامج مصارعة حرة.

يذكر أن المحكمة قضت مؤخراً بإلزام بطل فيلم «ولاد رزق» بدفع مصاريف المدرسة لأبنائه من الفنانة زينة بعد صدور حكم قضائي لإثبات نسب الطفلين له، وإلزامه بدفع نفقة شهرية قيمتها 40 ألف جنيه.