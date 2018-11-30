ظافر العابدين يناهض العنف ضد المرأة تحت شعار "اسمعني"

في مقر الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية، شارك ظافر العابدين في مؤتمر افتتاح حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات التي تحمل هذا العام شعار «اسمعني»، وأقيم بمشاركة فريق منظمة الأمم المتحدة المهتم بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

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وإلى جانب العابدين، أقيم المؤتمر بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بـجامعة الدول العربية، والسفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي للأمين العام بجامعة الدول العربية، إضافة إلى الفنانة يسرا.

وحالياً يمارس ظافر دوره كأحد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأربعين، كما يشارك في العديد من الفعاليات الاجتماعية الداعمة للمرأة عربياً وعالمياً، وفي مارس 2018 كان ضيف شرف ندوة تحت عنوان «مفهوم الرجولة في العالم العربي وشمال إفريقيا»، التي أقيمت في نيويورك بمؤسسة Japan Society، ونظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو البرازيلية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

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وقد خصصت الأمم المتحدة تاريخ 25 نوفمبر من كل عام؛ ليكون اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي اعترف به نشطاء حقوق المرأة كحالة للتعبير عن رفضهم للعنف القائم على النوع الاجتماعي منذ عام 1981. وقد تم اختيار هذا التاريخ لتكريم الأخوات ميرابال، وهن 3 ناشطات من جمهورية الدومينيكان قُتلن بوحشية في عام 1960 بأمر من حاكم البلاد في ذلك الوقت. وفي 1993، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، ثم في 2000، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر ليكون رسمياً اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وتستمر حملة الـ16 يوماً للفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، كتمثيل لأيام حقوق الإنسان الدولية. لتربط هذه الحملة التحرر من العنف بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الأساسية.