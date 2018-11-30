بالصور.. تعرفوا على مفاجأة سعاد ماسي لجمهورها على المسرح

أحيت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، حفلاً غنائياً بقاعة ماركيه بكايرو فيستفيال، وسط حضور جماهيري كبير. في أولى حفلات مشروع The Orchestral Selections المقدم من «صوت ميوزيك، وغنت سعاد ماسي مجموعة من أجمل أغانيها بتوزيع موسيقي جديد بالتعاون مع الموسيقي جورج قتلة.

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وافتحت سعاد ماسي الحفل بأغنية «يا قلبي»، ثم غنت «غير أنت»، و«مسك الليل«، و«دار جدي»، و«طليت ع البير».

وفاجأت ماسي، جمهورها بغناء قصيدة شاعر الأرض محمود درويش والتي تحمل اسم «أجمل حب»، كما غنت لأول مرة أغنية «سلام» باللغة العامية، والتي تعاونت فيها مع الشاعر نادر عبد الله، وهي المفاجأة التي جهزتها سعاد لجمهورها المصري.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير، مع النجمة الجزائرية بالتصفيق الحاد والصيحات، كما حرصت على تقديم مفاجأتها الأخيرة بغناء قصيدة «اقرأ سلامي على من لا أسميه»، للشاعر بهاء الدين زهير.

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واختمت سعاد حفلها بأغنية «زوروني كل سنة مرة»، وسط حالة من السعادة بين جمهورها الذي شكرته على الحضور. ومحمود يوسف منظم الحفل وشركة صوت ميوزك.