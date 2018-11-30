بالفيديو.. سميحة أيوب تكشف سر طلاقها من محسن سرحان

أعلنت الفنانة سميحة أيوب عن سبب طلاقها من الفنان الراحل محسن سرحان لأول مرة، وذلك من خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «سي بي سي» حيث كانت تعاني من غيرته الزائدة عليها، ووصلت غيرته المرضية إلى منع أسرتها من زيارتها في المنزل، الأمر الذي جعلها تغضب وتقرر الانفصال عنه، وبالفعل عندما اقترب عيد ميلادها وسألها محسن: تحبّي أجيب لك إيه هدية في عيد ميلادك، قُلت له أطَّلق، فقال لي: مش بحب الهزار، فقُلت له: بتكلِّم جَد، ورفض، ولكني أصررت على الطلاق».

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وأضافت الفنانة أنها كانت تحب الفنان الراحل محمود مرسي، فكان من أكثر الأشخاص الذين لفتوا انتباهها، فكان على قدر كبير من الثقافة ورقي الشخصية وتمنت الزواج منه.

من ناحية أخرى يستعد المخرج خالد جلال، لإخراج عمل لمسرح الدولة وذلك بعد 10 سنوات من الغياب، ومن المقرر أن تشارك الفنانة القديرة سميحة أيوب في بطولة العمل بالمشاركة مع الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة.

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جدير بالذكر أن الفنانة سميحة أيوب أبدعت في أدوارها المسرحية والدرامية خلال مشوارها الفني المليء بالأعمال المميزة بالإضافة لأدوارها في السينما.