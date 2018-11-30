بالفيديو.. نجوم الفن يستعدون للاحتفال باليوم الوطني للإمارات

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني للإمارات الـ47 وذلك من خلال إقامة عدد من الحفلات الغنائية.

وجاء في مقدمتهم الفنان حسين الجسمي الذي قام بنشر بوستر دعائي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام شملت مكان وموعد الحفل وكتب عليها: «بتطلعات إمارات_زايد وبكل فخر وعز، نجتمع في الشارقة للاحتفال باليوم الوطني لدولتنا الغالية الإمارات، وعلى مسرح المجاز إن شاء الله نلتقيكم أنا وزملائي الفنانين أريام، حنان رضا، فايز السعيد ومحمد الشحي».

شاهدي الفيديو :

وتستعد المطربة أحلام لإحياء حفل غنائي خلال الفترة المقبلة بحديقة البرج في دبي وذلك بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للإمارات.

شارك الفنان حبيب غلوم في احتفالية مدينة الشارقة للإعلام، وذلك بحضور زوجته الفنانة هيفاء حسين، وقاموا بنشر فيديو من الاحتفالات من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

شاهدي الفيديو :

جدير بالذكر أن اليوم الوطني للإمارات يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجتماع حكام الإمارات السبع واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.