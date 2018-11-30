نجوم الفن يتخلون عن عادل أمين في لحظاته الأخيرة

تخلى عدد كبير من نجوم الفن عن الفنان عادل أمين خلال لحظاته الأخيرة، ولم يحضر سوى عدد قليل في عزائه اليوم المقام بدار مناسبات مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، حرص على الحضور سامح الصريطي وبسام رجب، بالإضافة إلى أسرة وأصدقاء الفنان الراحل.

من جانبها حرصت الفنانة نهال عنبر، على نعيه عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث قامت بنشر صورة للفنان الراحل، وعلقت عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعاً الفنان العظيم المحترم عادل أمين، يا رب أسكنه فسيح جناتك وارحمه واغفر له».

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وكانت جنازته شيعت أمس من مسجد العمري بمنطقة كرموز في الإسكندرية ودفن بمدافن عائلته بكرموز، واقتصر المشيعون على أسرة الفنان وأقاربه والمعارف من مسقط رأسه بالإسكندرية وسط غياب تام للفنانين.

وكان الفنان عادل أمين قد توفي صباح الإثنين الماضي بعد صراع طويل مع المرض، ليفارق الحياة عن عمر 83 عامًا.

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جدير بالذكر أن الفنان الراحل عادل أمين قدم عدداً كبيراً من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة والتي أثرت في الجماهير وكان آخر أعماله مسلسلات «الرحلة»، «أبوعمر المصري»، و«فوق السحاب» بالإضافة إلى دورة المميز في المسلسل التاريخي رأفت الهجان، وستظل أعماله تخلد ذكراه.