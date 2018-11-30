كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:06 مساءً -

شاهدوا جورج وساندرين شقيقا نادين الراسي يكشفان أزمتها.. ويوجهان رسالة لها!

تتعرض الممثلة اللبنانية، نادين الراسي لانتقادات لاذعة، نتيجة مشاركة الجمهور مشاكل حياتها الخاصة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير ذلك على صورتها أمامهم.



“فوشيا” حاولت إلقاء الضوء أكثر على الأزمة التي تمر بها نادين الراسي، من خلال مقابلة مع شقيقها الفنان جورج، وشقيقتها الفنانة ساندرين الراسي.

ووجه الشقيقان رسالة لنادين وللجمهور الذي يشن “حربًا” ضد شقيقتهما.