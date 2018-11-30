شاهدوا فنانات أثرن الجدل بإطلالات غريبة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:06 مساءً -

بالصور.. فنانات أثرن الجدل بإطلالات غريبة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

أثار عدد من الفنانات المصريات جدلا واسعا على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، ولفتن أنظار المتابعين لحفل الختام، بسبب إطلالاتهن أو تصرفاتهن التي تسببت في غضب الجمهور.

سما المصري

وجاءت في المقدمه الاستعراضية سما المصري حيث ارتدت ملابس ضيقة للغاية، لفتت بها أنظار الحاضرين بالمهرجان.

صبا مبارك

كما ارتدت الفنانة صبا مبارك فستانا أبيض شفافا، أثارت من خلاله جدلا على السجادة الحمراء أثناء التقاط المصورين الصور الفوتوغرافية.

داليا البحيري

وارتدت الفنانة داليا البحيري فستانا مكشوفا من الخصر والصدر لفتت به أنظار الحاضرين.

اللبنانية نور

وفي نفس السياق، وضع أمن الأوبرا الفنانة اللبنانية نور في موقف محرج، حيث رفض دخولها للمقاعد الأولى بالمسرح الكبير، وجلوسها في المقاعد الخلفية، ما جعلها تشعر بالغضب، ورفضت الجلوس في الصفوف الخلفية، وغادرت القاعة ووقفت خارجها تجري أكثر من اتصال هاتفي لجلوسها مع زملائها.

رانيا يوسف

كما أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا أيضًا بسبب فستانها الأسود الشفاف من الأسفل والمقفول من الصدر. ويسدل الستار اليوم على الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجاري، بحفل الختام الذي يحضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.