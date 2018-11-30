شاهدوا بكاء هيستيري لـ منة فضالي: والدي لايكنّ لي أي مشاعر.. وحلم حياتي أن أتزوج!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:06 مساءً -

قالت الفنانة المصرية منة فضالي إن سبب قلة أعمالها الفنية مؤخرًا كان انشغالها بمشروع زواج من المنتج المصري وائل عبدالله، موضحة أن الموضوع لم يكتمل وانفصلا، كما أن احتكار شركته لها قيدت تواجدها الفني.



وأضافت في مقابلة تلفزيونية أن الشركة كانت محترمة وجيدة بالتعامل معها ولكنهم رفضوا عدة عروض إعلانية وبرامج لها، كما تسببوا في غضب بعض المنتجين منها بسبب رفضها لعروضهم.



وأكدت فضالي أن حلمها بالحياة هو الإنجاب والزواج؛ لأنها رومانسية وتحب الأسرة، ولكنها فشلت في إيجاد الشخص المناسب، قائلة: “مش بيعيش ليا راجل مش عارفة ليه”.

ولفتت إلى أنها تعرضت للخيانة عدة مرات من رجال ارتبطت بهم، موضحة أن أول خطوبة لها كانت في سن الـ21 سنة وانفصلا بسبب الخيانة.



وأوضحت منة أنها أخفت خبر زواجها من الملحن محمد ضياء الدين ولم تعلن عنه إلا مؤخرًا بناء على رغبة والدتها التي كانت معترضة على فرق السن الكبير بينهما، نافية ما تردد حول ضربه لها خلال الزواج.

وانهارت منة فضالي بالبكاء خلال حديثها عن والدها الذي ظلت طوال 20 عامًا لا تراه ولم تكن تعرف شكله إلا من خلال بعض الصور بسبب تواجده خارج البلاد.



وقالت إنها عندما رأت والدها لأول مرة لم تشعر بأي مشاعر تجاهه مطلقًا، كما اعترف لها هو بذلك بسبب عدم تربيته لها وجلوسه معها بالطفولة.

وأضافت الممثلة المصرية أن وجود الأب بحياة أي فتاة مهم للغاية؛ لأنها تحتاج له في أوقات كثيرة خاصة عندما تمرض، موضحة أن علاقته أفضل بأبنائه الأخرين؛ لأنهم تربوا معه منذ طفولتهم.

وأكدت منة فضالي أنها وحيدة بالحياة وليس لها علاقة قوية بأشقائها، كما أن محاولاتها للتقرب من والدها لم تنجح بسبب سفره المتكرر، مشددة على أن والدتها تقوم بدور الأم والأب لها وتعتبرها بطلة؛ لأنها استطاعت أن تربيها وحدها دون مساعدة.