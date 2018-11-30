مشاهير الفن والإعلام ورجال الدولة في حفل سفارة الإمارات بالقاهرة بالعيد الوطني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدي مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بذكرى العيد الوطني السابع والأربعون لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين المصريين، لدي الدولة وعدد من السفراء العرب والأجانب، وعدد من الفنانين والإعلاميين والصحفيين.

وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطنى لمصر والإمارات، والأغاني والأناشيد الوطنية الإماراتية وتقديم الرقصات الفلكلورية التي أثارت إعجاب المشاركين في الحفل. وقال السفير جمعة مبارك الجنيبي إن الإمارات أكبر شريك تجارى لمصر، وتعد الدولة الأولى عربيًا من حيث حجم الاستثمارات في مصر، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تعد نموذجًا للعلاقات بين الدول على مستوى العالم.

‎وتابع السفير خلال كلمته: “إن نهضة مصر نهضة للعرب جميعًا، وستظل مصر عزيزة قوية تقود العالم العربي للأمام تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجح في العبور بمصر لتحقيق الأمن والاستقرار”.

حضر الحفل من الوزراء كل من اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وخالد العناني وزير الآثار، وهشام عرفات وزير النقل، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلي المصيلحي وزير التموين، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

ومن الفنانين حضرت إلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، ومحمد الصاوي، وأحمد بدير، ومن الصحفيين عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وسمير رجب رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية الأسبق، وعادل السنهوري رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وأحمد المسلماني، ومحمد النبوي.

كما حضر محي بدراوي الخبير السياسي بالبرلمان المصري وحرمه رشا بدراوي، وعمرو زكي عضو مجلس إدارة نادي الاسماعيلي وعلام أنور علام مدير العلاقات العامة ببنك الاتحاد الوطني، وخبير السياحة عمرو بدر، والدكتور حسن راتب مالك مجموعة قنوات المحور الفضائية، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق.

وحضر وكلاء مجلس النواب المصري محمود الشريف وسليمان وهدان، والدكتورة هدي يسي، والسفير أسامة نقلي سفير السعودية لدي مصر، والسفير علي أحمد العيسائي سفير سلطنة عمان لدي مصر، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، والدكتور زاهي حواس، والكاتبة رشا سمير، ورجل الأعمال منصور الجمال، والمستشار الإعلام الدبلوماسي رفعت عبدالسميع، وسيدات الأعمال ولاء الصبان نائب رئيس مجلس إدارة التوفيقي للإنشاء والتعمير.