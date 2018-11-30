مريم أوزيرلي في زيارة سريعة لدبي.. شاهد لماذا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت النجمة التركية مريم أوزلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» إلى دبي، في زيارة قصيرة تجمع فيها بين السياحة والعمل.

مريم التي دائماً ما تصرح بحبها لدولة الإمارات، حضرت مجموعة من الفعاليات التي اقامتها إحدى ماركات المجوهرات التي تمثل نجمة «حريم السلطان» وجهاً إعلانياً لها، حيث التقت بعدد كبير من النساء في المراكز التجارية، وكانت فرصة مناسبة لهن، لالتقاط صور تذكارية مع النجمة التركية.

من ناحية أخرى، اتفقت مريم أوزيرلي بشكل مبدئي مع صناع الفيلم المصري «لص بغداد»، للمشاركة في بطولته أمام محمد إمام، وياسمين رئيس، وفتحي عبدالوهاب، ومحمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج سينرجي، وقد وضعت الفنانة التركية شروطاً للمشاركة في العمل، أهمها؛ ألا تتحدث العربية، وأن تأخذ أجرها كاملاً باليورو قبل بدء التصوير.

كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.