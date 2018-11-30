نهى العمروسي تستعيد ذكريات الصبا بصورة قديمة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نهى العمروسي جمهورها في صورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نهى نشرت صورة لها وهي في فترة الصبا، والصورة كانت بالأبيض والأسود، وعلقت قائلة: «صورة من الذكريات»، وبدت فيها بملامح مختلفة تماما عن شكلها الحالي الذي تغير بمرور السنوات.

جمهور الفنانة المصرية أبدى إعجابه الشديد بالصورة، وغازلها من خلال عدد من التعليقات عليها، كما أثنت على جمالها الفنانة ياسمين كساب وكتبت معلقة: «يا جمالك بحبك».

نهى أصبحت أكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تغيبها عن الشاشة، حيث كان آخر عمل فني لها مسلسل «الخانكة»، مع الفنانة غادة عبدالرازق.

نهى العمروسي فنانة مصرية من مواليد عام 1963، تخرجت من المعهد العالي للسينما ومن أهم أعمالها في السينما: «فضيحة العمر، حبق حوش، حدوتة مصرية، جزيرة الشيطان، شمس الزناتي، حنفي الأبهة».

ومن بين مشاركاتها في الدراما: «زيزينيا، ضمير أبلة حكمت، الحارة، مملكة الجبل، حكاية حياة، احنا الطلبة، حالة تلبس، هي وغيرها»، كما شاركت في مسرحية «فضيحة».