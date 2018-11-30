رزان مغربي تستعيد ذكرياتها مع شيريهان بصورة عمرها 23 عاما.. كيف بدت؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة اللبنانية ومقدمة البرامج رزان مغربي جمهورها في صورة قديمة لها مع الفنانة الأستعراضية شيريهان.

رزان نشرت صورة لها مع شيريهان عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، والضورة عمرها 23 عاما، حيث كانت تعرض شيريهان مسرحية «شارع محمد علي»، في لبنان.

الفنانة اللبنانية علقت على الصورة وكتبت: «أسطورة الفن شيريهان، في لبنان»، وبدت رزان في الصورة بشكل مختلف تماما عن شكلها الحالي، حيث كانت في بداية عملها الإعلامي.

جمهور رزان مغربي أحب الصورة التي نشرتها، وأمطرها بعدد كبير من التعليقات التي لاحظت الاختلاف الكبير في شكلها، وسألها الفانز عن عمليات التجميل التي أجرتها.

مسرحية «شارع محمد علي»، من أهم الأعمال التي قدمتها شيريهان في حياتها الفنية، وحققت نجاحا كبيرا، تم عرضها في عام 1991، واستمرت حتى عام 1995.

شارك في بطولتها فريد شوقي، هشام سليم، وحيد سيف، المنتصر بالله، من تأليف بهجت قمر وإخراج محمد عبدالعزيز وإنتاج فرقة الفنانين المتحدين.